＼不調に悩まされない体になる更年期のしくみ／ 閉経の時期は予測できる？ FSHの上昇がサイン いつ閉経を迎えるのかは、全く予測がつかないわけではありません。血液検査によって、ある程度は備えることができます。その基準となるのが、E2とFSHという２種類のホルモンの数値です。 E2は「エストラジオール」というエストロゲンの一種で、エストロゲンの中でも最も強く作用するホルモンです。 一方、FSHは「