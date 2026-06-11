日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2762（-52.0-1.85%） ホンダ1397（-40.5-2.82%） 三菱ＵＦＪ3158（-25-0.79%） みずほＦＧ7506（-108-1.42%） 三井住友ＦＧ6152（-75-1.20%） 東京海上7383（-23-0.31%） ＮＴＴ149（0.00.00%） ＫＤＤＩ2741（-11-0.40%） ソフトバンク214（-0.8-0.37%） 伊藤忠1829（-26.5-1.43