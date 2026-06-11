【本日の見通し】中東情勢への警戒感強まり、ドル高優勢も、ドル円は介入警戒感が重石 中東情勢への警戒感が広がっている。米国がイランへの強硬姿勢を示しており、有事のドル買いが支えとなっている。ドル円は160.50円台まで上値を伸ばした。もっとも160円台後半では介入警戒感が高まることもあり、上値追いには慎重な姿勢が見られる。今年最初の介入が入ったとみられる4月30日の高値160.72円を意識する展開が続く。