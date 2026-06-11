東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.55高値160.58安値160.24 161.01ハイブレイク 160.80抵抗2 160.67抵抗1 160.46ピボット 160.33支持1 160.12支持2 159.99ローブレイク ユーロドル 終値1.1535高値1.1573安値1.1533 1.1601ハイブレイク 1.1587抵抗2 1.1561抵抗1 1.1547ピボット 1.1521支持1 1.1507支持2 1.1481ロ&#12