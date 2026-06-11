左が「Nebula Capsule Air」、右が「Philoent」のプロジェクター 配線、インターネット接続、AI……字面を見ただけで頭が痛くなる苦手分野。最新家電でQOLを上げたいと願いつつも、こうした大きなハードルに阻まれ、友人がスマート家電を操る姿を指をくわえて見ていました。そんな日々から脱出するビッグチャンス、引っ越しという一大イベントを迎え、手始めにずっと憧れていたプロジェクターの