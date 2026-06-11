フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１１日、サッカー北中米Ｗ杯に出場する日本代表が米ナッシュビルで直前調整したことを報じた。日本代表は日本時間１５日にテキサス州ダラスでオランダ戦に挑む。番組では「森保Ｊ決戦の地を取材米・ダラスで高まる熱気」とテロップで表示し「日本がグループステージ２試合を戦うこの地を原田葵アナウンサーが一足早く取材しました」と伝えた。原田アナは、