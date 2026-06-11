ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、プロ野球交流戦について報じた。番組では１０日の楽天―巨人が異例の“監督代行対決”となったことを紹介。巨人は橋上秀樹監督代行、楽天は１０日に三木肇監督（４９）の休養を発表し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めた。試合は先発の戸郷翔征が自己最多１４奪三振、２年ぶりの完封で巨人が勝利。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは橋上監督代