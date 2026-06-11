テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が11日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近の嬉しかったこと」と題してつづり始めた。「可愛い後輩の安藤萌々ちゃんに久しぶりに会えました。楽しい時間はあっという間でしたが、元気と癒しをもらえた素敵なひと時でした。ありがとう〜」と後輩の安藤萌々アナとの2ショットを投稿した。最後に「今日も頑張りましょう