ウクライナ侵略の終結に向けて欧州がロシアとの対話を模索する中、プーチン露大統領が親露派のシュレーダー元ドイツ首相を仲介役として名指しし、親密な関係をアピールしている。欧州との対話は拒否しないが、ロシアの利益に配慮する人物の介在を期待しているようだ。シュレーダー氏は露西部で今月開催された経済フォーラムに出席した。露大統領府高官は５日、プーチン氏がシュレーダー氏と１対１でクレムリンで面会したと明ら