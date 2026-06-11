「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神が３本塁打を浴びて連敗し首位陥落。交流戦でソフトバンクには２０１５年以降、１１シーズン連続勝ち越しがなしとなり、交流戦の優勝がなくなった。藤川球児監督（４５）は七回の攻撃で盗塁へのリクエストの判定に抗議したため、ＮＰＢでは選手時代を通じて初の退場となった。デイリースポーツ評論家の井川慶氏が、藤川監督の心情を思いやった。◇◇