アメリカ中央軍は日本時間の午前6時すぎイランに対し自衛のための攻撃を開始しました。中央軍は、日本時間の午前6時15分から「イラン国内の複数の標的に対し、自衛のための追加攻撃を開始した」と発表し、「イランによる不当かつ継続的な侵略行為への対応だ」と説明しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は10日、当局者の話として、アメリカ軍がイラン南部の防空システムやドローンの指揮統制ユニットなどを攻撃対象と