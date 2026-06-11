本日6月11日（木）の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』に、プライベートでも親交のある超ときめき♡宣伝部がゲスト出演。“逆再生ダンスバトル”でバチバチに火花を散らす。ゲストMCを務めるのは、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）の2人だ。実は、FRUITS ZIPPERと超ときめき♡宣伝部は、プライベートでも超がつくほどの仲良し。オープニングトークでは、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルと超と