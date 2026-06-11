国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめは、祝日がない“6月”を舞台にした名作エピソード『ぐうたら感謝の日』（2023年5月27日放送）。のび太が日本の新しい祝日を勝手に制定？気になるストーリーを少しだけ紹介しよう。◆のび太の嘆きから生まれた夢の新祝