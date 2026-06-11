6月26日より新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほかで全国公開される、岸井ゆきのとツェン・ジンホアのW主演映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』のメイキング写真が公開された。 参考：『シンシン アンド ザ マウス』新場面写真公開岸井ゆきの＆余貴美子が母娘の絆を体現 第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』に収められた一篇『SINSIN AND THE MO