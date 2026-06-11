１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円５５銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領は１０日、自身のＳＮＳに「イランは交渉合意に時間をかけすぎた。今や代償を払わなければならない」と投稿。「有事のドル買い」が先行するとともに、米原