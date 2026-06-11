水上恒司が主演を務め、黒木華、山下美月、小池栄子、佐々木蔵之介が共演する映画『本当にあった話（の話）』が10月2日に公開されることが決定した。 参考：水上恒司、“時代にコミットしない”独自の個性「自分にしかできない使命を果たさなければ」 本作は、鴻池留衣の小説『フェミニストのままじゃいられない』（文藝春秋）を原作に、人間の闇をブラックかつシニカルに描いたディストピア映画。2018年公開の長編デビュ&