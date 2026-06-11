１１日の東京株式市場はリスク回避の流れが続き、日経平均株価は下値模索が続きそうだ。下げ幅も１０００円を超える深押しとなり、６万３０００円台を巡る攻防も想定される。前日の欧州株市場はドイツの主要株価指数であるＤＡＸが約１％の下げで４日続落となるなど調整色を強めており、日米の株式市場と同様にＡＩ・半導体関連株への売り圧力が強い。この日は半導体大手インフォニオンテクノロジーズなどへの売りがかさみ