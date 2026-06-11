国際親善試合が10日に行われ、イングランド代表とコスタリカ代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026でクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同じグループLに属するイングランド代表。7日に行われたニュージーランド代表との親善試合を1−0で勝利したトーマス・トゥヘル監督のチームは本大会前最後のテストマッチでコスタリカ代表と対戦した。この試合ではハリー・ケインやデクラン・ライス、ジュード・ベリンガム、エリ