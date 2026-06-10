「神経ブロック注射」は、痛みの原因となる神経に直接薬剤を注入する治療法です。そこで、誰でも受けられるのか？ 所要時間や入院の必要性などについて、整形外科医の横山洋平先生（若宮中央医院 院長）に答えてもらいました。 監修医師：横山 洋平（若宮中央医院） 日本医科大学医学部卒業後、京都大学医学部附属病院や彦根市立病院、大津市民病院、亀田総合病院などで経験を積む。関越病院整形外科脳神経外科医長を務め