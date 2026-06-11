開催：2026.6.11 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 5 - 4 [レッズ] MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回裏、3番 マニー・マチャド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 1-0 CIN 4回表、4