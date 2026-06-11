開催：2026.6.11 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 11 - 10 [ナショナルズ] MLBの試合が11日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 3回表、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打ってセンターへのツーランホームラ