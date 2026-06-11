日本代表は10日、今大会の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施した。オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。冒頭15分のみの公開で以降は非公開となり、本番に向けた調整を本格化させている。チームにはサポートプレーヤーの吉田麻也に加え、ケガの影響で本大会メンバーから外れた南野拓実も合流。日本の10番を背負う堂安律は「メンターと言われる立場で来ている人たちも、本来はピッチでやりたかったと