北中米ワールドカップ初戦で韓国と対戦するチェコのメディアが、韓国代表の戦力を詳細に分析したレポートを発表した。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOTチェコメディア『スポルト』は6月10日（日本時間）、20年ぶりにワールドカップの舞台に立った自国代表を率いるミロスラフ・コウベク監督の発言を、データサイト『Opta（オプタ）』のデータを用いて真っ向から反論する一方、韓国の隠された強み