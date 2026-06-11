MSYは6月7日から、「GRAPHT」ブランドで販売しているセミオーダー＆組み立て式のアーケードコントローラー「iO」について、プロゲーミングチームCrazy Raccoon所属のプロゲーマー・どぐら選手監修モデル「iO どぐら Edition」の先行予約を受け付けている。期間は7月7日17時まで。●日々の練習から試合まで使える オリジナルレイアウト採用モデルどぐら選手監修モデルは、どぐら選手の「試合の言い訳にならないアーケードコント