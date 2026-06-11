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― ダウは953ドル安と反落、イラン情勢悪化に警戒感、ハイテク株を中心に利益確定売り ― ＮＹダウ 49918.78 ( -953.33 ) Ｓ＆Ｐ500 7266.99 ( -119.66 ) ＮＡＳＤＡＱ 25169.50 ( -509.32 ) 米10年債利回り4.555 ( +0.040 ) ＮＹ(WTI)原油 90.03 ( +1.83 ) ＮＹ金 4133.3 ( -153.1 ) ＶＩＸ指数22.22 ( +2.35 ) シカゴ日経225先物 (円建て)63340 ( -1000 )