11日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝160円55銭前後と、前日午後5時時点に比べ16銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円10銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース