出勤直前の飲酒を店長に咎められても怯むことなく言い返す、派遣スタッフ・北内さん。【漫画】本編を読む／勤務前の飲酒した派遣スタッフが主張する「自分の権利」接客業の現場では、時に常識では考えられないトラブルが発生することがある。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描く「女社会の知られざる闇。」には、実体験をもとにしたエピソードが数多く登場する。今回紹介するのは、勤務直前まで飲