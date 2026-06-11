中国のSNS・小紅書（RED）に7日、「『断捨離』はなんと日本語だった！？」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は「今さら知ったのは私だけ？さっきメルカリで買い物をしていたら、日本人の出品者のプロフィールに『断捨離中』と書いてあった。日本語の中に突然この漢字が出てきて、しかも中国のネットでもよく使われる言葉だったので気になって調べてみたら、なんとこれは日本語の単語だった」と驚きを示し、「でも、漢字の意味