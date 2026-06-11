巨人の田中将が11日の楽天戦に先発登板する。田中将は既に楽天を除く11球団から勝利を記録。11日の試合に勝てば9日の楽天戦で同僚の則本がマークしたのに次ぎ史上25人目の全球団勝利となる。楽天モバイルでの登板は楽天在籍時の24年9月28日のオリックス戦以来。ただし、この試合は先発5回4失点で敗戦投手。勝てば23年8月26日のソフトバンク戦以来3年ぶりだ。楽天モバイルの通算勝利3傑は（1）田中将（巨）67勝（2）則本（巨