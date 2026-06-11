ソフトバンクとの3連戦はいよいよ最終戦を迎える。ここまで2連敗と圧倒され、2021年から続く「6年連続カード負け越し」という不名誉な記録が確定してしまった。だが、このまま引き下がるわけにはいかない。敵地・福岡の地で、意地の一矢を報いたいところだ。ソフトバンクの先発は、阪神戦3年ぶりの登板となるスチュワート。今季4勝を挙げているものの、防御率は6・03と安定感を欠いている。攻略の鍵は明確だ。今季喫した22失点