北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。この記念すべき1枚には、加入からわずか2カ月の新メンバー・星野ひまりも参加している。スポニチアネックスのアイドル特集「推し面」では、グループの大きな節目と自身の加入が重なった星野の、不安と覚悟に満ちた胸の内に迫る。（「推し面」取材班）「新メンバーとして加入させていただいたばかりなので、『自