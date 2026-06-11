◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）監督はチームの指揮官である。その姿勢を見てチームは動いている。勝利への強い思いを示さねばならない。身を切る覚悟がいる。阪神監督・藤川球児が退場処分を受けた。2―3と1点を追う7回表、1死一塁。熊谷敬宥の二盗アウトの判定にリクエストし、リプレー検証となった。判定はアウトで変わらなかった。それでもベンチを出て、責任審判・福家英登に抗議して退