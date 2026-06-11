J:COMは都内の日本将棋連盟・将棋会館にて「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会 第15回大会開催記念イベント」を6月1日に開催しました。イベントにはお笑い芸人・錦鯉の長谷川雅紀さんと渡辺隆さん、プロ棋士・豊島将之九段、大会に参加する小中学生たちが登壇。豊島九段から贈られた将棋モチーフの特製ケーキも登場し、錦鯉のコンビ結成15年目と大会15回目をお祝いしました。「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会 第15回大