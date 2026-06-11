「Sports From USA」――今回は「部活動の移動問題」「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「部活動の移動問題」。◇◇◇今年の5月、福島県郡山市で、新潟市の高校男子ソフトテニス部員らを乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、男子生徒1人が死亡、