ロッテは10日、千葉県内在学の小学生、中学生、高校生を対象とした無料観戦招待及びキャリア教育体験事業「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2026」の事業開始に向けた招待券の寄贈式を行ったと発表した。7月・8月ホーム開催の計15試合で県内在学の小学生児童１名とその保護者１名のペア20,000組（40,000名）、7月・8月ホーム開催の計４試合で県内在学の中学生生徒1名とその保護者1名のペア2,500組（5,000名）、8月