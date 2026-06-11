「俺のところに話が来てないんですよ」お笑いタレントの明石家さんまが、叶わなかった“2つの夢”を打ち明けた――。明石家さんま○「俺のところに話が来てないんですよ」「会社が上で断って」5月31日放送のTBS系『週刊さんまとマツコ』で、アニメ『ルパン三世』のルパン役の声優オファーがあったことを明かしたさんま。ルパン役は、初代を山田康雄さんが務め、後任を栗田貫一が引き継いだが、さんまは、6日のMBSラジオ『MBSヤング