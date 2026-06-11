ボーナスシーズンになると、職場の先輩や上司から「昔のボーナス事情」や当時の景気の盛り上がりについて、思い出話を聞く機会もあるかもしれません。今の20代の若手社員からすると、「かつての20代は、実際にはどれくらいの金額を受け取っていたのだろう?」と、当時のリアルな世相や支給額に興味を抱くことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、40代以上の会社員をしているマイナビニュース会員301名を対象に、「20代の頃の