個人向け国債と定期預金は、どちらも元本割れのリスクを抑えた「守りの運用先」としてよく並べて検討されます。では、受け取れる利子にはどのくらいの差があるのでしょうか。本記事では、2026年6月募集分の個人向け国債の金利と、2026年6月時点で公表されている定期預金の金利を比較し、それぞれに100万円預けた時の受取利子の違いをシミュレーションしました。個人向け国債、定期預金の特徴個人向け国債と定期預金は、どちらも安