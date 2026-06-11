SBI新生銀行は6月10日、「トリプル円定期キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2026年9月10日まで。対象となるのは、インターネット限定の「パワーダイレクト円定期預金」の3カ月もの、6カ月もの、1年ものをすべて設定した利用者だ。同キャンペーンでは、各預入期間の定期預金に対し上乗せ金利相当額を現金で付与する。通常金利と上乗せ分を合わせた実質的な利回りは、3カ月もの・6カ月もの・1年もののいずれも年1.25％相