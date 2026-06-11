薄着になるこれからの季節、肌見せに抵抗がある人もいるのでは。そんなときに頼りになりそうなジャケットを【LEPSIM（レプシィム）】で発見。ゆったりとしたシルエットと長めの袖丈で、気になる部分を自然にカバーしてくれるのが魅力です。今回は、さっと羽織るだけでサマ見えを狙えるジャケットをご紹介。夏の羽織りを探している人は、ぜひチェックしてみて。 リネンライク素材の涼しげジャケット 【LEPSIM】「ル