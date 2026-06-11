筆者の話です。体調が悪く、夫に「夕飯を買って帰ってほしい」と頼んだ日のこと。帰宅した夫がうれしそうに差し出した袋を見て、私は思わず固まってしまいました──。 頼んだ夕飯 「何か買って帰ってきてくれる？」その日は午後からお腹の調子が悪く、立っているのもしんどい状態でした。夕飯を作る余裕がなく、仕事帰りの夫に買ってきてもらうことにしたのです。 普段なら簡単なものでも作りますが、その日は布団に