元日本テレビでフリーの久野静香アナウンサー(37)が9日、自身のインスタグラムを更新。古巣の日本テレビを訪れたことを報告した。 【写真】同期って素晴らしい！笑顔の2ショット 「少し前に久々の日テレへ」と投稿。「日テレの控室に自分の名前があるのいまだにちょっと不思議」と記し、「アナウンス部にも顔を出して久しぶりに先輩や後輩のみなさんにご挨拶懐かしくて、嬉しい時間でした」と振り返った。