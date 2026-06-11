「トワイライト」シリーズなどでおなじみの俳優テイラー・ロートナー夫妻が、第1子の性別を公表した。テイラーと妻テイが7日、インスタグラムに投稿した動画で、現在妊娠中の赤ん坊が女の子であることを発表した。 【写真】プロポーズの瞬間の写真ももちろんインスタでアップ！ 2人がノートパソコンを前に座り、性別のニュースを揃って見る姿を収めたその動画では、「女の