人気漫画「ワンピース」と日本代表のコラボをイタリアが注目日本代表と国民的人気漫画ワンピースのコラボが海外でも注目を集めている。イタリアメディア「Everyeye.it」は現地時間6月9日、同コラボを「サムライブルーの新たなシンボルとなった」と伝えた。主人公ルフィと森保ジャパンが想像を超える形で共演したYouTube動画とともに取り上げた。ワンピースの主要キャラクターの活躍と日本代表の名場面が絶妙に融合した動画を、