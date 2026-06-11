ウズベキスタン戦はPKによる2得点で勝利北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージで日本を対戦するオランダは現地時間7日、ウズベキスタンとの親善試合に臨み、PKによる2点で2-1の勝利を収めた。試合後、得点力不足について問われたロナルド・クーマン監督は「変わらなければならない」と危機感。仮想日本戦の位置付けだった親善試合で苦戦したことで、課題が浮き彫りとなった。オランダは前半32分、FWコーディ・ガクポ