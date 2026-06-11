アメリカのドナルド・トランプ大統領は、自らが大統領に就任する直前に独自の仮想通貨「」を発行したり、家族と共同で仮想通貨企業の「ワールド・リバティ・ファイナンシャル(World Liberty Financial：WLFI)」を設立したりと、仮想通貨関連のビジネスに注力しています。そんなトランプ大統領やその一家は仮想通貨で合計23億ドル(約3690億円)の利益を上げた一方、投資家らは22億5000万ドル(約3610億円)の大損を被ったとの調査結果