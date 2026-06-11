フジテレビ系で放送中のディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜・午後１０時）の第１０話と最終話の最重要ゲストとして、りょうの出演が決定した。日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かすドラマ。ディーン演じる主人公の変わり者の天才法医学者・水沢真澄をはじめ、法医学専門チーム「