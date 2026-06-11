結婚を発表したアーティストの武藤千春（３１）が、夫婦の撮影ショットを披露した。１１日までにインスタグラムで「結婚報告の前撮りで立木義浩先生に撮っていただいた写真いろいろ」と明かすと、黒のスタイリッシュな２ショットやドレス姿をアップ。「先生に喝を入れられながらのウェディングっぽくない撮影は終始楽しくて、１５歳から今もずーっとヘアメイクをしていただいているだーたけにイメージしていた以上に綺麗に仕