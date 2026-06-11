◆米大リーグジャイアンツ１１x―１０ナショナルズ（１０日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ジャイアンツのイ・ジョンフ（李政厚）外野手が、本拠のナショナルズ戦で「５番・右翼」で先発出場し、６回の第３打席で右前安打を放ち、韓国選手記録の連続試合安打記録を１８に伸ばした。６回に右前安打すると、９回には左前安打し、チャンスを広げエルドリッジの逆転満塁サヨナラ本塁打を呼び込んだ。