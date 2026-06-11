11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜深夜1時25分〜※一部地域除く）には、ゲストに超ときめき▼（ハート）宣伝部に登場し、逆再生ダンスバトルを行う。ゲストMCは、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）の2人が務める。【写真】逆再生ダンスバトルで戦うFRUITS ZIPPER＆超ときめき宣伝部FRUITS ZIPPERと超ときめき宣伝部は、プライベートでも超